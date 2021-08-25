吳亦凡3.0？《天天向上》主持被指迷姦　遭暫停一切工作

內地星男吳亦凡今個月因涉強姦案被警方正式拘捕，事件更直捲演藝圈，內地歌手霍尊被前度陳露大爆偷食、詆毀女性等「罪狀」，被形容為吳亦凡2.0，最終更要退出娛樂圈，而昨日（24日），傳是「孫儷初戀男友」、曾主持著名綜藝《天天向上》的當紅主持人錢楓，遭化名「小藝」的90後女網民指控他落藥迷姦。

小藝指在2018年受邀上《天天》參與錄影，在整個綵排錄影中完全沒有跟錢楓有接觸，但之後收到工作人員私訊，稱錢楓想認識她，希望互加通訊軟體交個朋友。兩人在2019年2月14日情人節初次見面食飯，席間被不停灌酒，之後她說醒來發現全身赤裸：「我轉過頭尖叫，身邊有一個脫乾淨的裸男——錢楓。」並附上事發當天的閉路電視畫面及與她聲稱是錢楓的聊天紀錄，紀錄顯示對方轉帳5,200人民幣給她安撫。之後她透露當時有報警，但沒有回音。

而電視台對此表示會暫停錢楓一切工作：「正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作。」官媒《人民日報》亦發表評論，直言：「法律不會冤枉一個好人，也不會放過一個壞人。」兼點名錢楓必須出來面對指控。同日晚上，上海警方發文表示曾接獲「肖某」（小藝）報案，但「現有證據不能證明存在強姦事實」，若報案人如果有其他新證據可向警方提供。而今日（25日）凌晨，小藝再發文稱錢楓曾在上海虹橋路派出所審訊室裏親口承認強姦：「我會整理證據，天亮了就報案。我相信上海警方，我相信這世界還有正義。」而目前錢楓未有回應。

另外，有網友發現，上海戲劇學院官網將被指是「劣迹藝人」的張哲瀚與蔣勁夫被剔出校友名單，而部分傑出校友名單中就有李冰冰、胡歌、陳赫、佟大為、江疏影等，錢楓就仍在列表上。