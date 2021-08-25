戶口得番100蚊︱42歲陳宇琛親揭當年離巢真相　

藝人石修仔仔陳宇琛自入行以嚟，就係孭住「星二代」嘅頭銜，大家都以為會為佢帶嚟更多工作機會，點知原來係個包袱！今日（25日）趁住自己剛過42歲生日嘅陳宇琛，就覺得不吐不快，細數自己入行18年嚟嘅各種辛酸，仲自爆試過戶口得番100蚊…

陳宇琛2004年自喺英國Kingston University London畢業後，本身主修建築系嘅佢決定毅然入行，24歲就孭住「星二代」包袱入行，好多人以為係條捷徑，但實際上佢就自認好艱難，當時佢得到好多關注，大家對佢有好大期望，但性格低調反而唔識面對同處理，佢更形容「好似畀人一直批判」，加上佢對自己好高要求，壓力自然非常大，同時又經常有人同佢講要「聽話」，搞到佢迷失自己嘅定位，仲開始封閉自己。

而當年佢加入TVB 5年後，公司有人事變動，佢直言：「山頭文化嘅現實，突然間令我失去咗好多我應該有份參與嘅劇集演出，幕前工作180度轉變，畀人安排做番一啲啱啱入行嘅嘢，完全唔起眼嘅節目。當時感覺好難受，好似畀人Betray（背叛），對公司好信任亦付出咗咁多，拍劇捱到體力透支，身體受傷都好似白費晒。因為好鍾意做戲以為仲有一絲希望都想堅持落去。我唔係帶錢返工嘅人，嗰陣每個月人工係$8,000，有時到月尾戶口得番$100-200，好彩自己喺出邊都接到啲Jobs可以頂得住。」不過最令佢身心受創嘅係當時拍咗拖7年嘅未婚妻同佢講要Call Off婚禮，感情同事業都失敗令佢跌入一個好Dark & Depressed（黑暗同鬱悶）嘅位！

直到佢加入公司第10年，就有另一間電視台就出4倍嘅人工撬佢過檔，佢考慮咗好短時間就應承咗，不過佢就預告自己仲未講完入行18年嘅經歷，未知佢會唔會仲有其他嘢爆呢？