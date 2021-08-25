【簡潔生活學】開學前學生們的整理課

快樂的時間總是過得特別快，暑假快結束，莘莘學子又要為新學年做準備。作為大人，我們經常要為家居或辦公室進行整理，其實學生也可嘗試收納自己的房間和準備開學用品，但到底如何入手？讓我跟大家分享一下。

中小學生，一套整齊合身的校服是必需的，開學前一至兩星期，記得要試穿一下，因為經過一個暑假，活動多多，加上食得夠、瞓得足，孩子們應該長高不少，如果發現長裙變短，長褲變成吊腳褲，可先考慮把裙腳或褲腳放長，如果已不合身，應盡早買新衣。至於不合穿的，又保養良好，可轉送給低年級同學，其實在疫情下，在家上學的日子比較多，相信很多學生的校服仍然很新淨，能夠循環再穿，也是對環保出一分力。

此外，也不要忘記返學鞋，人會長高，腳也會變大，即使暑假前的運動鞋和黑皮鞋仍然合穿，但暑假過後往往發覺有點「頂趾」了，不合穿的鞋子，只會令你寸步難行，更遑論要上運動課呢！

很多人都會忽略襪子的重要性，請檢查一下你的白襪是否已經偏黃或變薄破舊，這些細節都能令人留下整潔的形象。

教科書方面，今年大家集中在網上課程，相信會較少用到書本，應該保養良好，我知道有些學校（大多在國際學校）是將每一年的教科書循環再用，每一個年級都會集合書本，然後留給下一個學年的學生繼續使用，只要提着書單回學校便可拿取環保書。假如你必需買全新的課本，或者可以把書本包好，保持完好，即使學年結束也可循環再用，無論是捐贈或者售賣給其他學生，都是一個環保的方法，假若你很喜歡那一個學科書本亦可留作紀念，但也應限制數量，否則無限量儲存只會浪費空間。

我作為三個孩子的媽媽，每年暑假，都會和三個子女一起收拾他們的房間，先從衣物開始，接着是書本和文具，最後是玩具或者收藏品，之後將他們不需要的物品，集合歸納分類，我會放上社交平台詢問朋友，看看他們是否有需要，或可轉贈其他朋友的孩子，反正三位孩子的物件狀態良好，物品可循環再用，不會浪費，同時間讓他們學懂環保與分享的理念，而我女兒今個暑假也當起小「收納師」，下次再細談。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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