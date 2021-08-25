重提粗口事件！落選港姐梁允瑜發長文：這也是對我的解脫

港姐周日（22日）舉行準決賽，參選初時被爆粗口片嘅大熱梁允瑜（Chloe）未能入圍，連佢都估唔到會被Foul，受訪時直言「呢個賽制唔適合我」。冷靜過後，佢喺社交網發長文，覺得出局係因為自己嘅過去，更重提粗口事件：「喝醉了說了粗口去發洩，朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為，post了上story，我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了，直到新聞報道，其實我自己忘了有這一段片，為何說粗口食魚蛋好像是死罪，像犯法般，人誰無錯無過去，年輕時沒犯過錯…」

佢坦言喺台上已經做到最好：「只是會有不甘心，不甘在於timing，不甘在於賽制的不適合，不甘在於一早被安排的決定。」雖然落選，但佢話「其實這也是對我的解脫」，因為一直受到負聞困擾，又被人身攻擊及惡意批評，承受住巨大壓力：「是不是應該像他人般虛偽一點，做一個雙面人，令自己很疑惑亦很掙扎，現在的我，反而覺得輕鬆自在，終於可以做回真正的自己，終於可以不再被困於別人對我設定的規範。」最後佢除咗多謝支持佢嘅人，仲話要多謝一直喺背後攻擊佢嘅人：「多謝你們令我練成更強大的心臟。」