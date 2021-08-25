被事務所爆涉非法賭博　朴有天否認向粉絲提出玩3P

曾捲性侵醜聞的韓團JYJ前成員朴有天，前年因與舊愛黃荷娜吸食冰毒而被判緩刑2年，曾表示會退出演藝界的他於緩刑期間已復出吸金，他所屬的韓國Re:Cieto事務所日前大爆朴有天私自與日本事務所簽約，又向日媒散布有關Re:Cieto事務所老闆挪用公款及濫用職權的謠言，聲言會控告他損害名譽及違反合約。

朴有天昨日於日本粉絲網發文，強調自己是清白：「我知道這幾天的失實報道令相信我的人感到難過，就算是多不當和委屈的事，為了可以撇下過去的事和有更好的將來，我認為我要做的是不要動搖和堂堂正正做我要做的事。」他指幾個月前知道有關Re:Cieto事務所老闆的事，令他感到十分震驚，他嘗試聯絡對方但不果，故決定遁民事法律途徑解決。

前記者金容浩日前在網上節目中指朴有天曾私底下聯絡粉絲，向粉絲提議玩3P，但朴有天就指傳聞絕對不是事實，對於金容浩誹謗和人身攻擊的行為，他正準備採取法律行動。

而曾任JYJ經理人的Re:Cieto事務所老闆今日與韓媒通話時就大爆朴有天曾在海外非法賭博：「朴有天過去曾在澳門和菲律賓賭博，他最初是在澳門賭錢，輸了一大筆錢，之後打算在菲律賓贏回來，我手上有證據，會交給執法部門。」