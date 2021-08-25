Saturnia造價3億美元　海上私人娛樂基地

遊艇一向被視為富豪玩意，造型上愈獨特愈具霸氣，愈能夠凸顯船主與別不同的身份和品味。說到遊艇外觀非同凡響，不期然想起意大利著名設計工作室Lazzarini Design Studio，無論是巨型天鵝船「Avanguardia」、兩棲巨蟹「Crabmaran」，抑或霸氣巨鯊「Prodigium」，每一項設計都令人眼前一亮。至於最新推出的概念遊艇「Saturnia」，同樣擁有吸睛的船身，加上配備了高科技設施與私人港口，猶如一座可移動的海上私人娛樂基地！

船身更輕 速度更快

造價高達3億美元（約23.4億港元）的「Saturnia」，有別於一般流線型遊艇，船身呈現平面幾何設計，筆直利落的線條，散發出一股硬朗氣質，正面看，貌似機械人的頭盔。然而，型格的幾何輪廓比想像中輕盈，因船身完全由乾式碳纖維碳纖維打造，對比起同等尺寸的遊艇要輕巧50%，有助帶來更高速的航行體驗。

性能方面，「Saturnia」採用混合動力設計，利用雙側柴油發動機和中央電動噴射系統來驅動遊艇前進，可達到零排放運作，加上船身輕盈，難怪最高航速可達到30節。

設備先進 暗藏港口

以歐洲溫泉勝地命名的「Saturnia」，船長100米，內部空間寬敞，可塑性強，當中分為5層甲板，可規劃出10至20間房，足夠讓至少20位乘客留宿，另可容納20位船員。

設施方面，不得不提那個隱藏於船身的私人港口！原來船身兩側設有機關門，只要打開，就可以讓吃水深度1.5米的小船通過和停泊；它又設有一個電動垂直起降飛行器（eVTOL）的發射台，可載人飛行，這些設計令遊艇變成一個可移動的海上基地。

另外，船上有多個休閒區，其中上層甲板的兩側可延伸出休息空間，地板為透明玻璃，為喜歡看海的乘客帶來不一樣的體驗。至於位於頂部的六角形游泳池，更是飽覽美景的好地方。

規格表

船長：100米

船寬：22米

吃水：7.3米

引擎：Twin side diesel engines and a central electronic water jet system

最高航速：30節