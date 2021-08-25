Gwen Stefani前夫Gavin Rossdale　新歡細29年都叫Gwen

美國樂隊No Doubt主音Gwen Stefani的55歲英國樂隊Rush主音前夫Gavin Rossdale，被爆與細29年的索模發展父女戀，女友更與前妻同名叫Gwen，比Gavin與另一前妻所生的模特兒女兒Daisy Lowe還後生6年！

Gavin早前搭上26歲模特兒Gwen Singer，女方更在社交網站上載一些住家菜的照片，知情者透露那些住家菜其實是Gavin親下廚！而「Gwen二號」亦曾上載與Gavin於馬利布海灘度假的合照，低調公開感情狀態。據稱「Gwen二號」因為形象火辣，於130萬人追隨的社交網站不時分享比堅尼照，有很多追求者，但她對大她29年的Gavin情有獨鍾，雙方也覺得對方很吸引。他們認識才幾個月，只是拍拖初期，但交往很順利。

原版Gwen與Gavin於2002年結婚，育有3名兒子，並於2015年離婚。同年Gwen與她擔任評判的歌唱比賽真人騷《完美Sing戰》（The Voice）拍檔Blake Shelton拍拖，今年7月拉埋天窗。