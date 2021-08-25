本日日本：涉谷PARCO　北極熊大包圍

白雪雪的北極熊，樣子討人喜愛，如果你也喜歡的話，就要留意東京涉谷PARCO 8樓「ほぼ日曜日」於8月27日至9月9日舉行的「全是北極熊展」。場內既展示了真實比例的北極熊Figure，並同時有多款北極熊商品售賣。展覽亮點之一是展出由插畫師塩川いづみ特別為今次活動而繪畫的北極熊作品，只見筆觸線條簡單卻捕捉了箇中神髓，並散發着治愈感，場內更會發售以塩川畫作炮製的T-shirt及毛巾，喜歡的朋友記得要入貨。另外還有其他北極熊公仔、文具、杯子、毛巾、肥皂等精品，以及將「ほぼ日曜日」御用模特兒Kanoco拍攝的北極熊公仔相片製成襟章作扭蛋出售。與此同時，日本十分流行一款名為「白熊」的煉奶刨冰，而場內特別請來鹿兒島刨冰老店「天文館むじゃき」，為大家帶來了鋪滿了水果及豆的白熊刨冰，無論想掃貨抑或嘗甜的朋友，應該都會得到大滿足！

全是北極熊展

日期：8月27日至9月9日

入場時間：11:00am~8:00pm

地址：東京都涉谷區宇田川町15-1 涉谷PARCO 8樓「ほぼ日曜日」