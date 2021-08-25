港姐︱谷胸變戰士！梁凱晴飛簷走壁讚自己似「超英」

《2021香港小姐競選》12位決賽佳麗以戰士造型在將軍澳電視城拍攝片段，她們的戰士造型除了性感睇得，更相當有動感，佳麗中（10）楊培琳（Penny)、（12）葉靖儀（Michelle)、（15）梁凱晴（Carina）與（18）莫韻諰(Vincy )更要吊威吔進行拍攝。

首次吊威吔的梁凱晴與莫韻諰要挑戰高難度。碩士畢業的梁凱晴除了讀書叻，身手也了得，她拋胸飛身在牆壁上「飛簷走壁」相當有功架及氣勢，不過，為求效果完美，來來回回試拍了10多次，認真考驗體力。而莫韻諰則使出凌空側手翻，身手相當靈巧。

梁凱晴雖然沒有學過功夫，但勝在有「舞功」根底，曾學習中國舞與拉丁舞的她，動攝動作鏡頭相當有功架，她笑說：「第一次吊威吔好新奇，不過啲動作都有少少難度，覺得自己好似Marvel（超英）人物咁。（動作重複拍了10多次可會疲倦？）有少少攰，不過，都想拍多幾次，想個效果靚啲，同埋真係好好玩。」

莫韻諰指吊威吔做凌空做側手翻，與平地上進行有點不同，凌空需要用腳力，及挺胸收腹去擺出甫士，她笑說：「第一次吊威吔最初有啲驚，但係之後就覺得好好玩，亦都好安全。」

（20）梁菁琳日前因出現敏感情況缺席12強佳麗會見傳媒記者會，她今日歸隊拍攝，狀態不俗。受訪時指自己本身是敏感體質，容易出現敏感，經休息後，身體已穩定下來，她說：「當日除咗敏感，血壓仲偏低有啲頭暈，依家好好多。（可擔心健康情況影響決賽表現？）無論身體狀況係點，都會盡力做到最好，要尊重比賽。」她表示已看了醫生，一直亦有服用抗敏藥控制，她說：「之前落水拍攝時有皮膚敏感，但係化妝可以遮住。」講到吊威吔拍攝，她指平日有做空中瑜伽，所以不畏高。