亞姐︱姚琰欣鍾情健身教練　陳琳琳唔敢着太少布

《亞姐小姐競選2021》一眾候選佳麗到健身中心，在健身教練指導下做健身，她們身穿sports bra，其中（7）姚琰欣及（15）陳琳琳上圍最豐滿，健身時大騷事業線，而她們及（5）譚夢娜即場被選出健身姿態最好。三女受訪時表示平時有做開健身，講到姚琰欣做仰臥起坐時成個人震晒及咿嘩大叫，她笑言平時少做腹部運動，做pat pat較多，自爆前男友是健身教練：「佢叫我做pat pat，我都有跟黃榕練蜜桃臀。（咁你練到未？）冇呀，未練到已經分咗手。」她又自爆對健身教練有情意結，但見過鬼怕黑：「因為前男友係渣男，有出軌，所以我要化悲憤為力量，依家參賽威番畀佢睇，冇咗佢都可以減咗好多。」

而譚夢娜亦謂喜歡健身教練：「佢哋身形會加分，但就冇試過同佢哋拍拖。」陳琳琳就謂近排做檢查發現身體有事，體脂超標，肌肉量不足，故要食多些蛋白質及做gym，講到她上圍豐滿，她笑言平時做gym不會穿咁少布：「費事影響教練唔專心。」三女又坦言平時做gym會引起人眼望望，其中譚夢娜就謂試過被人撩及識到朋友，姚琰欣就反主動撩教練傾偈。

另外，講到《2021香港小姐競選》準決賽，她們表示都有留意，姚琰欣表示：「佢哋有自信，口才幾好，我哋都有上說話技巧班，我哋可以改善吓，但佢哋就答得公式化，對答都比較係似以前嘅答案，我哋就會創新啲。」陳琳琳表示：「佢哋轉數快，值得我哋學習。」譚夢娜亦謂：「佢哋嘅答案冇乜破綻，我哋可以取長補短。」