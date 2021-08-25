《NBA 2K22》數位內容　手掣同捆上市

年度籃球遊戲大作《NBA 2K22》將於9月10日推出，一如過往會有多個平台版本，當中SIEH宣布同步推出「DualSense Wireless Controller + NBA 2K22 Jumpstart Bundle」手掣同捆套裝，內含DualSense無線手掣 (型號︰CFI-ZCT1G)及載有3個MyTEAM卡包及2,500 MyTEAM點數數位內容的「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡，屆時玩家另購遊戲，再上網存取PlayStation Network帳戶便可下載相關數位內容，快人一步建立夢幻球隊！

同場加映︰比卡超新作登錄開始

遊戲《Pokémon UNITE（寶可夢大集結）》 繼登陸Switch後，智能手機版終於落實於9月22日上線。這款5對5的團隊策略對戰遊戲目前已於App Store及Play商店接受事前登錄，官宣突破500萬的話每名玩家可獲比卡超「慶典風格」特別電子服作為禮物，大家要積極登記了！