工藤里紗　寫真女神　艷熟回歸

雖然工藤里紗已年屆37歲，但係狀態仲係好弗！（互聯網）

唔少人對成熟嘅日本寫真女優都不感興趣，其實只要睇過呢班美熟女嘅寫真作品，都必定會被佢哋嘅風采迷倒，好似離開咗寫真界逾10年嘅工藤里紗，就係一位魅力驚人嘅女神喇！

輕熟弗爆

唔少日本AV女優引退之後，唔知係使晒啲錢定技癢，好快就會回歸。不過，喺寫真界就好少出現呢啲情況，女優話封咪就真係封咪，鮮有做出冇口齒行為，不過見到一代寫真女神工藤里紗隔咗12年之後回歸寫真界，就唔使追溯番佢嘅前言，因為佢從來都冇話過要封咪唔拍寫真。

今年37歲嘅佢，同寫真界殿堂級女神如熊田曜子一樣，氣質成熟而迷人，輕熟風韻予人一種溫柔同親切嘅感覺。身材方面，雖然冇曜子咁火辣激凸，但係夠弗夠勻稱，身上嘅肉地比初出道嘅時候更為結實，好明顯就係平日有勤力做運動收身。

多才多藝

佢喺2004年投身藝能界，首次亮相係參與綜藝節目《音樂戰士》嘅演出，同年獲邀成為寫真女優，憑悅目養眼且富個人魅力嘅演出成功俘虜廣大寫真迷，成為一代寫真女神。出道之後，工作愈來愈多，而且範圍多元化，發揮佢多才多藝嘅才華，更拍過唔少電影，喺《睡花》、《最強兵器女子高生 RIKA》中更擔任女主角。由於佢嘅口才了得，曾經做過天氣女郎，更加經常參與競馬電視節目嘅主持，報道賽事之餘亦提供唔少貼士。

2009年宣布停產唔出寫真，好多人都估唔到隔咗咁多年，里紗突然回歸寫真界，仲推出最新寫真DVD作品《return～ただいま～ 》，再次發揮女神魅力！不過里紗喺訪問中表示，之後未必會再推出寫真，仲自嘲已經一把年紀，將來能唔能夠保持狀態都成問題喎！

工藤里紗近期回歸寫真界，密密為唔少雜誌拍攝性感寫真，大家想欣賞佢最近嘅狀態有幾大勇，可以多啲Click入佢嘅社交網。

Profile

年齡：37歲

身高：5呎4吋

三圍：34C-23-34