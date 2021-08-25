揭秘　AV女優爆拍攝秘密

調情要靠把口，但正所謂禍從口出，唔想講錯嘢而破壞情慾氣氛，美國有性學家就提供建議畀各位男士參考，咁就一定掂喇！另外，日本AV界人氣王深田詠美最近喺YouTube頻道搵嚟女優嘉賓大爆拍攝AV秘密，相當大家一定好有興趣想知道，事不宜遲，即刻睇睇！

最怕男優汗水

人氣AV女優深田詠美除咗拍AV，亦相當勤力經營YouTube頻道，頻頻更新影片之外，亦經常邀請AV女優做嘉賓傾吓偈，最近佢就搵嚟今年21歲、有對34E巨乳嘅唯井真尋做訪問。一開始，詠美就問真尋作為SOD專屬女優，有冇試過喺演出時同男優做到大汗疊細汗？真尋就話自己身上嘅汗水，其實係用噴壼噴水上去嘅，否則邊得嚟咁多汗吖！佢又話有時為方便現場收音，所以會熄晒冷氣，嗰時男優就真係會做到一身汗，更試過被對方嘅汗水滴落自己塊面度，但係為咗順利拍攝，又唔可以用紙巾抺，令佢感到好無奈。詠美聞言便教路，話可以學似佢咁，擰歪塊面避開佢就得，睇嚟佢哋怕男優嘅汗水，多過怕男優嘅口水喎！

之後，詠美話拍攝一場床戰，其實並非一氣呵成地完成，導演會中途嗌停機執位，所以單係拍床戰場面起碼拍半日。最後佢大爆唔少人妻女優身份都係虛構出嚟，目的只係吸引AV迷嘅注視。

純情妹出全裸寫真

唔少AV女優都會推出寫真集，但係好似架乃由羅咁密密出卻相當少見。2017年11月以S1專屬女優身份出道嘅佢，由2018年7月推出首本寫真集《由羅羅》之後，每年都會推出一本寫真集，而今年亦唔例外，呢本《High Collar》就係最新推出嘅作品。當中「High Collar」有愛追求新事物嘅意思，而由羅就解釋話，嚟到第5本寫真集，希望能將新意同新鮮感帶畀大家，而今次喺山梨縣河口湖取景拍攝。有網民話，其實以佢嘅純情氣質，配合33D-22-34嘅三圍，加上全裸上陣嘅寫真，單係咁樣已經夠晒吸睛啦！

調情話語咪亂噏

男士們喺進行活塞運動期間，都會講啲調情話語，令氣氛變得更浪漫，事實上唔少性學家都認同呢種做法，可令女伴更加興奮，不過現實中男士們十居其九都會講錯嘢，破壞晒氣氛！美國性學教授Justin Lehmiller表示，唔少男士都誤以為，調情話語即係粗言穢語，其實大家諗深一層，女伴又點會聽到粗口而興奮呢？教授話調情話語最重係可以達到吸引對方嘅表達方式，而據佢嘅研究發現，女士更愛聽到關於愉虐嘅內容，例如「我要大大力乜乜乜」之類等嘅說話，可以有效提升女性嘅期待感，從而帶動身體反應，曳曳時自然會更加興奮啦！