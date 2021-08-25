學識愛錫自己　Aka望穿秋水終於有人追

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）推出第6首個人單曲《愛人如己》，反思無論是愛情、親情或其他方面，用自己認為是最好的方式去愛一個人，但其實對方未必領情，不如認真聆聽和觀察對方的感受。講到愛人和愛自己，她坦言曾經試過愛別人多於自己：「但長輩就話女仔要揀個佢錫你多啲嘅人，你就會好幸福，但我覺得係要平衡。（細個愛人愛到迷失自己？）我對朋友都係咁，細個覺得對方開心，自己就開心，但待人如己係要對自己都要好，呢首歌都帶出既然你可以待人如己，即係你都知點樣錫自己啦，所以想大家錫自己多啲。」

感情方面，單身幾年的她終於有好消息，怕醜笑言現有圈外追求者：「我諗我冇誤會啩，都有幾個咁出去食飯，但我出得唔多，因為疫情，亦冇單獨去街。」又表示二人要再互相了解相處耐些：「我唔想因為我好耐冇拍拖，為咗想拍拖而拍，對大家都冇乜責任感，所以順其自然同了解吓先。（佢係咪筍盤？）好人、專一同冇不良嗜好就係筍盤㗎啦，但唔知呀，依家都keep住了解，係朋友。」

Aka不諱言現時不急於拍拖，特別是妹妹近月移民後，她成為了一家之主和經濟支柱，想努力賺錢：「爹哋媽咪退咗休，又有養狗，所以要一個人養家都有少少壓力，因為如果唔係就會冇飯食，我妹妹要展開自己生活都難，所以我喺香港就要處理好爹哋媽咪同隻狗，所以希望多啲嘢做，安頓好全家我就安樂。（疫情會唔會少咗收入？）幸運有得拍劇，有一條路開創咗，導演都有讚，令我第一次拍劇有個肯定，希望接下來會多方面發展。」