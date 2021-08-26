【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十九丙午水開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：動土、栽種、安床

忌：修廚、作灶、修篷

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

先敬羅衣後敬人，改變衣着品味可提升魅力！

金牛座

以鼓勵代替斥責，跟身邊人的關係將更融洽。

雙子座

知足常樂，安於現狀的心態為你帶來幸福感。

巨蟹座

做個精明消費者，勿因貪小便宜而亂買東西。

獅子座

財運平平，支出易超出收入，是時候節約了！

處女座

職場上不宜單打獨鬥，需要跟同事通力合作。

天秤座

予人成熟穩重的好印象，可得到公司的器重。

天蠍座

把重心放在工作上，可把各種問題逐一解決。

人馬座

事業發展受阻，與經驗不足有關，頓感沮喪。

山羊座

不去貪圖蠅頭小利，日子可過得充實又穩定。

水瓶座

雜務纏身，考驗耐性，幸好身邊人能幫到你。

雙魚座

不能過於放縱消費，宜着手減少非必要開支。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）鼠 是非多

鼠

是日沖煞，運勢下滑，易捲入人事糾紛。

牛

事業運上升，有跳槽機會，宜好好把握。

虎

運勢下跌，工作上遇到不少倒霉的事情。

兔

斤斤計較容易犯眾憎，將破壞合作關係。

龍

火氣大，心浮氣躁，連生理健康也變差。

蛇

財運上升，多與前輩交流，賺錢冇難度。

馬

好脾氣帶來好人緣，但也不能任人魚肉。

羊

不能太依賴別人，有些責任需自己承擔。

猴

花言巧語助感情升溫，不妨讚美另一半。

雞

加班很難熬，但多勞多得，有望賺到笑！

狗

身邊有小人出現，事事小心可避免破財。

豬

學習能力強，趁公餘進修，利事業發展。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

命理師並非甚麽高人

從古至今，各個門派都喜歡把算命搞得神神秘秘，令普通百姓以異樣的眼神來看待命理師。事實上，有很多算命師喜歡以高人自居，認為自己比普通人高出一截。對此，我很反感，個人是這樣看待自己的：首先，八字論命不是我發明的，懂得其中精髓，只是因為有人傳授而已，我覺得自己很幸運，但沒有甚麽值得高傲，因為我明白自己仍與普通人無異。

從根本上來講，八字學理論和中醫學理論同出一轍，都是講五行的相生相剋，相生則順，相剋則不通，不通就產生疾病來。八字學講的不通，就會令我們感到運氣不滯。平時我們會尊重中醫師，但不會認為中醫師就是甚麽特別的人物，所以大家用這個相同的眼光來看待算命師會比較合適。

一代聖人老子曾說：「聖人無常心，以百姓心為心」；又說：「聖人出於常人。」我們只是一個命理師傅，用的是前人智慧，雖說不斷地改進，但還是基於前人遺留下來的理論，因此個人不覺得自己有甚麽過人之處。更何況八字又不是甚麽特別深奧難懂的學問，只要智商正常，肯用功學習，誰都可以學會！待經驗足夠之時，便是論命高手，但不是甚麽高人。