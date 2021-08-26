度身訂造劇本︱周秀娜賣身古天樂　劍指金像影后

性感女星周秀娜2018年與前經理人發生合約糾紛，原來去年已圓滿解決，她更簽約古天樂旗下經理人公司，一切重新開始！周秀娜加盟不久，公司已有一連串計劃，並為她度身訂造劇本，有望繼《29+1》後再衝擊金像影后，創出事業新高峰！

周秀娜（Chrissie）3年前與當時的經理人鄺君賢（Roy）發生合約糾紛，並鬧上法庭，原來去年已低調和解。東網收到可靠消息，Chrissie已簽約古天樂旗下公司「天高娛樂」重新出發，近日發現她更改了社交網工作聯絡人為古天樂經理人Ronnie 。

其實Chrissie簽約古天樂公司旗下早已有迹可尋，近期頻頻在社交網上載健身、滑水等短片，大晒弗爆身形，為工作積極備戰。早前她接拍跟張繼聰合作的電影《馬達．蓮娜》，是古天樂的天下一投資。戲中她飾演流落澳門打工賺錢的異鄉人，有多場內心戲，甚具發揮性，近日更獲選第55屆金馬創投會議入圍作品，並有機會參加各大影展。

度身訂造劇本

昨日Ronnie受訪時大方承認，並指與Chrissie洽談了一段時間，由於理念相同，故決定合作。問到簽約多久？他表示：「呢啲唔講得，佢係一個可塑性好高同埋好好嘅藝人，嚟緊都冇話乜嘢特定形象，不過會開始為佢度身訂造好嘅劇本，最快12月拍公司搞嘅作品，遲啲會有正式公布。今次合約係好有誠意，因為公司唔想有重複嘅演員，Chrissie擁有嘅特質同性格，絕對係我哋公司嘅唯一。」

2009年以𡃁模身份出道的Chrissie憑32D胸器成名，推出的寫真集及人形攬枕陪住不少男孩成長。多年來她不斷努力增進演技，慢慢由𡃁模蛻變成為演員。早年她憑電影《29+1》入圍金像獎「最佳女主角」，更於內地《十大華語電影盛典》奪「年度女演員」，演技備受肯定。

前經理人送祝福

不過當時事業扶搖直上的Chrissie，卻與一手發掘她的前經理人Roy鬧不和，雙方互告上法庭。Chrissie指前經理人拖欠約355萬港元的工作酬金，向法庭頒令終止合約，前經理人則發聲明抗辯，官司拖拉多時。Chrissie一直希望雙方好來好去，至去年終於和平解決。昨日Roy承認與Chrissie的官司已圓滿解決：「舊年已經喺法律上解決咗，細節內容唔可以講，只可以話係開心滿意嘅解決方法。（你知佢有新嘅發展？）我哋簽過好多藝人，佢哋有好嘅發展，當然會開心同祝福佢哋。」