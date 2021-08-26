吳謹言非演《延禧攻略》第一人選　于正親爆另有其人

內地劇集《延禧攻略》之前掀起一片宮鬥劇熱潮，更捧紅了內地女星吳謹言，連佘詩曼也因該劇人氣急升。不過，原來「魏瓔珞」一角原非吳謹言飾演，于正接受訪問時爆出另有其人。

于正被封為「金牌製片」，他能推出熱爆古裝劇同時，又捧紅劇中演員。他的選角幾乎不是當時最紅的影星，很多時候都把機會留給寂寂無聞的演員或是圈中新血。于正表示，「魏瓔珞」原本屬意另一位內地女星楊蓉，但楊蓉自覺年齡跟角色有點差距，因此忍痛婉拒。

楊蓉常演古裝戲，1981年出生於雲南的她，16歲就被睇中拍電影，2001年出演《少年天子》而受到觀眾矚目，在圈內發展多年，楊蓉擅長也最適合演古裝劇，清宮劇的扮相尤其驚艷，小巧的蛋臉上有着精緻典雅的五官，充滿古典美，人顯得格外青春，但其實她如今已經40歲，被邀拍《延禧攻略》時也有37歲了，不過完全看不出來實際年齡。

楊蓉過去演出過各種風格的角色，都能完美地詮釋，堪稱「古裝專業戶」，靠着精湛的演技受到廣大觀眾喜愛，因此不僅于正覺得適合，許多網友得知此事，也覺得楊蓉出演魏瓔珞，應該沒有問題，甚至會非常精彩。