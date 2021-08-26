阿倫歷文執二攤　添羅夫為邊套戲棄演石內卜？

添羅夫曾經是「石內卜」人選，最後由阿倫歷文（左）出演。

英國男星添羅夫（Tim Roth）曾於2008年漫威超級英雄片《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）飾演奸角惡煞（Abomination），令影迷意想不到的是，他將於新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）回歸，參與打擂台的場面！

添羅夫最出名是與美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的多次合作，不過他曾經有機會參與一個大製作系列，原來《哈利波特》（Harry Potter）系列角色「石內卜教授」最初是找他來演，但因為與另一套電影《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）撞檔期，最後他選擇後者，飾演猩猩將軍。

「石內卜教授」結果由已故英國男星阿倫歷文（Alan Rickman）出演，大獲好評，而《猿人爭霸戰》則公認是爛片。添羅夫多年後受訪時，被問到有否後悔，他指自己不會這樣想，如果是由他來演，會完全採用另一方式，但他亦大方地讚阿倫是更適合的演員。