阿倫歷文執二攤　添羅夫為邊套戲棄演石內卜？

英國男星添羅夫(Tim Roth)曾於2008年漫威超級英雄片《新變形俠醫》(The Incredible Hulk)飾演奸角惡煞(Abomination),令影迷意想不到的是,他將於新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)回歸,參與打擂台的場面!

添羅夫最出名是與美國導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)的多次合作,不過他曾經有機會參與一個大製作系列,原來《哈利波特》(Harry Potter)系列角色「石內卜教授」最初是找他來演,但因為與另一套電影《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)撞檔期,最後他選擇後者,飾演猩猩將軍。

「石內卜教授」結果由已故英國男星阿倫歷文(Alan Rickman)出演,大獲好評,而《猿人爭霸戰》則公認是爛片。添羅夫多年後受訪時,被問到有否後悔,他指自己不會這樣想,如果是由他來演,會完全採用另一方式,但他亦大方地讚阿倫是更適合的演員。