馮允謙開騷狂甩Ian Body：一望到佢對眼就會安心

人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）及歌手馮允謙（Jay）在九展Star Hall舉行尾場音樂會，獲林奕匡等人到場支持。兩子繼續以歌會友，Jay笑言這段時間每日都見Ian，之後他們互派心心又攬攬，期間Jay不但摸Ian心口，更用手掃對方的腹肌，大讚對方腹肌結實，全場瘋狂尖叫！Encore時Jay怕醜騷少少麒麟臂，自嘲冇做開健身。

騷後訪問時，講到Ian粉絲眾多，問到Jay可有壓力？他表示：「冇乜壓力，好enjoy個台，無論一個人定係幾千人都係咁表演，佢啲fans真係好cute，所以頭先我都趁機會叫佢啲fans大叫我個名。」講到今次是他首次開騷，但就要被瓜分一半，他表示都好開心：「因為好耐冇開騷，今次仲要同Ian一齊，我哋係朋友，一望到佢對眼會安心啲，唔記得歌詞望佢就會有安全感。」

Ian就表示今次合作是向Jay學習：「大家入嚟睇都唔係比較，係睇擦出咩火花。」Jay又大讚對方聲線舒服，在家都狂煲對方的歌曲。問到被摸心口可是搞到入不到歌？ Ian笑言：「玩啫。（畀Jay狂抽水？）佢有呢個通行證摸。」講完Jay即又摸多次，Ian笑言：「都係舞台上，佢私下唔會咁玩嘅。（會令人妒忌？）應該唔會嘅，大家都睇在Jay份上。」Jay又謂近一星期日日對住Ian，大家應該很羨慕，問到見對方可是多過見自己女朋友？Jay謂女友不在香港，Ian笑言：「直情多過見自己阿媽。」