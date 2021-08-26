桃色風波後︱保錡想死喺舞台　193爆料：佢專心食沙律

男團ERROR到九展出席配音動畫電影首映禮，獲近500粉絲到場支持，企滿4層商場，場面墟冚，全場瘋狂尖叫！期間他們在台上大騷畫功畫漫畫，但都是以「米田共」為題。講到今次是首次配音，Dee表示很新鮮，希望他們可多些配音工作，肥仔則謂想配黐線的角色，Dee即提議18禁題材。問到他們配音最難是否有懶音？193即謂：「有懶音係個人風格，字正腔圓就唔係我哋。」他又自爆因不懂用聲，故配音時就快失聲：「唔知點解唱歌識用丹田，但講嘢就唔識，用咗喉嚨聲。」

講到電影講述主角只剩下100日生命，問他們如只剩下最後100日，會想做甚麼？他們即抵死笑言想做盡「姦淫擄掠」，各自擔任不同崗位，193又笑言：「最想番去原始時代，大家唔着衫。」問其他成員敢不敢？肥仔即笑言：「唔係唔敢，只係唔想。」保錡則搭訕常常見到肥仔唔着衫。之後193認真謂：「如果剩返100日唔會再搵錢，要去瘋狂揈錢。」Dee和肥仔則謂想環遊世界，但就不要約埋一起。肥仔又提議想與193舉行拳賽，但對方即拒絕：「我唔想，好攰。」

而保錡則希望可在100日內到世界不同地方舉行100場演唱會：「作為藝術表演者，可以死於舞台真係無憾。」另外，問到保錡近期的桃色新聞可是沒有影響其工作？他即自嘲：「我不嬲都冇乜工作，所以冇乜影響，依家專心工作，有咩就做咩。」193則抵死笑他：「佢依家得兩樣嘢專心，就係專心工作同專心食沙律（女友張沛樂）。」