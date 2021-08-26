李佳芯真．素顏女神　Keep得靚靚全靠呢幾招！

藝人李佳芯（Ali）破冰重生，憑劇集《智能愛人》飾演機械人，演技再上一層樓，獲網友激讚，隨時再登視后寶座！

其實Ali已經38歲，但佢面上未見有歲月痕迹，佢仲自信心十足，周不時喺社交網晒素讚，皮膚又白又滑，少女味十足，網友封佢為真．素顏女神！Ali keep得咁好，真係要多謝佢媽咪，Ali 9歲開始護膚，李媽媽覺得應該由細就開始保養，Ali自細就要着長袖衫，連睡衣都係要長袖，減低接觸紫外線。而藝人開工唔定時，Ali放工返到屋企，第一時間就會卸妝，進行徹底清潔。平時唔使開工，佢都會選擇素顏，等啲皮膚可以休息吓，唔怪得Keep得咁好啦！

Ali長期保持纖瘦身形，但原來佢從來都唔會節食減肥，佢鍾意食就會食，食多咗最多咪做番多啲運動，夠晒隨心。而佢飲食都相當清淡，佢好多年前已經戒咗牛肉，平時鍾意食新鮮水果。另外，佢每日都有飲半杯齋啡嘅習慣，有助提神同埋去水腫！

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