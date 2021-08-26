東華三院年度賣旗添新意　精美紙旗同遊戲又靚又好玩

【特約報道】昨日(25日)是東華三院年度賣旗日，更是爆發新冠疫情以來，該院再次重啟的大型街頭籌款活動。早上7時開始，多達9600名義工在全港各區參與賣旗，當中包括長者和學生等，活動更獲得112間企業及團體響應支持。東華三院董事局多位成員更是親力親為，落區賣旗。出發前，一眾董事局成員都表現雀躍，急不及待為慈善出一分力。主席譚鎮國（Kazaf）十分感激義工們在炎熱天氣下，依然落力勸捐，他說：「今日係東華三院一年一度嘅賣旗日，自己對呢一日感到十分雀躍。好開心今年活動得到董事局成員同佢哋家人嘅支持。見到各位一家大細，一齊賣旗，實在感受到為善最樂。今日我自己都有幫手賣旗，希望為市民樹立一個良好榜樣，培養一個行善嘅心。」

為慈善 近萬義工齊出動

各界義工大清晨就在各區準時出動，向市民募捐。即使是上班繁忙時間，不少市民都停下腳步，捐款買旗。一眾東華三院董事局成員，分別到港島區與九龍區不同地點巡視，既為在場賣旗義工打氣，亦親自落區參與賣旗。一眾義工看到董事局成員出現，都感到相當鼓舞，士氣高昂。不少學生義工的旗袋都「盆滿缽滿」。

各區現場聽到善長仁翁講得最多的說話是：「嘩！紙旗好得意，好值得留念呀！」市民鍾先生更一家大小，一起賣旗。他說：「今年係第一年參與賣旗，可以帶埋小朋友一齊體驗咁有意義嘅活動，覺得好開心！」鍾小朋友更興奮地嚷着：「我都好鍾意賣旗！」

有來自東華三院旗下中學的學生義工林同學就稱，得悉賣旗籌得的善款可以幫助低收入家庭和獨居長者，感覺能夠出一分力，十分高興，更落力呼籲街上市民買旗行善。另一位善長邱先生就提及到自己於上環區工作，時常光顧東華三院社企iBakery於無限極廣場的專賣店，得悉該院善款將撥用於社會福利服務後，形容是次賣旗十分有意義。

紙旗設計傳統中見創意 心思盡顯

以往的賣旗活動，紙旗設計多以平實的機構標誌為主。東華三院6年前開始，就為賣旗日大搞新意，夥拍年輕插畫師設計特色紙旗，以色彩繽紛及新穎設計吸引市民關注。今年該院繼續夥拍人氣插畫師Vivian Ho，以留住「善」影為主題設計紙旗，靈感來自「即影即有」相紙，用來「記下」市民在接受該院服務後流露出的滿意笑容。今年共有6款紙旗，介紹東華三院在醫療、教育、社會服務、公共服務及經典籌款項目等工作。每張紙旗都帶有一句相關服務內容的信息，讓市民了解東華三院具體服務內容，同時帶出信息—東華三院不會從公眾善款中，扣除籌款活動及行政費用，確保善款全數撥用於轄下服務單位。不少市民大讚紙旗設計有心思，更想集齊一套6款留為記念，紛紛慷慨解囊。今次籌得的善款將用於東華三院社會福利及教育服務發展，令更多人受惠，福澤社群。

市民Tom稱，不知道今天是東華三院賣旗日，但被該院精美的紙旗設計吸引，故決定買旗支持。被問到最喜歡哪一款紙旗時， 他盛讚今年紙旗設計十分精美，「我最鍾意代表東華三院公共服務的紙旗，能夠將傳統廟宇元素結合時下年輕人喜愛的Café，好值得欣賞。」

活動結束時，Kazaf再次感謝各界支持，讓賣旗活動順利舉行。他更希望透過紙旗的創新意念，進一步推動東華三院的形象年青化，更讓不同年齡層的市民加深認識東華三院歷史與善業，以及吸引更多年青人多做善事，關心弱勢社群。

點止賣旗咁簡單？

「依家啲小朋友幾歲都玩社交平台，用佢將賣旗發揚光大梗係支持。」善長余先生大讚遊戲有趣又新穎，完全將賣旗這項傳統行善活動，變得「不一樣」，又稱會鼓勵家人一同參與，贏取禮品，幫手將正能量傳開，期望為慈善盡一分力。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。

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