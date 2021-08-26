楊紫瓊公開《尚氣》片場照暗爆元華原來有份演

首部由華人擔正的漫威（Marvel）超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映日期愈來愈近，於片中飾演「尚氣阿姨」的楊紫瓊連續第2日於社交網上載照片協助宣傳。其中一張照片驚現元華，暗爆他有份演！

照片中飾演Razor Fist的男星Florian Munteanu拎住手機與楊紫瓊、「尚氣」劉思慕、張夢兒以及Awkwafina等自拍合照，其中見到元華亦穿上戲服一同合照。楊紫瓊留言說：「我親愛的寶貝和老友記！！＠尚氣 壯觀🥂」照片曝光後，一眾外國fans留言表示驚喜元華有份演。今次是楊紫瓊與元華繼1992年的《警察故事III超級警察》後再度合作。

查實今次已非元華首度拍荷里活電影，他早於1978年已在港美合拍片《荷京喋血》（The Amsterdam Kill） 首次演出。而2008年，他亦在妮歌潔曼（Nicole Kidman）和曉積文（Hugh Jackman）合演的《澳大利亞》（Australia）中飾演僕人一角。