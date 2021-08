楊紫瓊公開《尚氣》片場照暗爆元華原來有份演

首部由華人擔正的漫威(Marvel)超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映日期愈來愈近,於片中飾演「尚氣阿姨」的楊紫瓊連續第2日於社交網上載照片協助宣傳。其中一張照片驚現元華,暗爆他有份演!

照片中飾演Razor Fist的男星Florian Munteanu拎住手機與楊紫瓊、「尚氣」劉思慕、張夢兒以及Awkwafina等自拍合照,其中見到元華亦穿上戲服一同合照。楊紫瓊留言說:「我親愛的寶貝和老友記!!@尚氣 壯觀🥂」照片曝光後,一眾外國fans留言表示驚喜元華有份演。今次是楊紫瓊與元華繼1992年的《警察故事III超級警察》後再度合作。

查實今次已非元華首度拍荷里活電影,他早於1978年已在港美合拍片《荷京喋血》(The Amsterdam Kill) 首次演出。而2008年,他亦在妮歌潔曼(Nicole Kidman)和曉積文(Hugh Jackman)合演的《澳大利亞》(Australia)中飾演僕人一角。