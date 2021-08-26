籃神御製　AJ XXXVI輕裝上陣

近期某大人氣男團的「籃神卡」搞到某大快餐店大排長龍，但籃球場上唯一真神，其實只有Michael Jordan一個。說到MJ，雖然他已退役多年，但旗下Air Jordan一直沒有停止改朝換代，新一代Air Jordan XXXVI日前正式推出，由鞋面到鞋墊都全面輕量化，將雙腳的承重減至最低，以迎合籃壇近年跑轟戰術的要求。

Air Jordan XXXVI繼承了前兩代的經驗及技術，賣點是「Light」，特別選用Leno-weave鞋面，這種材料能夠在不犧牲鞋面強度的前提下，大幅減輕鞋身重量，並提供足夠的支撐及保護性。Light又有光之意，基於Leno-weave的編織方式是將兩根經紗（縱向的紗線）與一根緯紗（橫向的紗線）相互交替纏繞而成，因此鞋面會找到微細孔洞，這不但帶來絕佳透氣度，更具有透視美感，令光線或運動襪約隱約現，帶來造型上的不同變化。

此鞋是Jordan Brand首次在正代鞋款中加入超大的Zoom Air氣墊組合，設計團隊取消了中底布，將鞋面與全掌Zoom Air Strobel氣墊直接縫合，並在前掌下方增加一塊Zoom Air氣墊單元，使穿着者更直接地感受緩震系統給予的回彈與回饋。另一方面，鞋墊特別採用打孔設計以減輕重量，令Zoom Air Strobel氣墊更加貼腳，帶來絕佳舒適度。

說到Zoom Air氣墊，跟慣常看到的外露設計不同，Air Jordan XXXVI改以裝飾將其覆蓋，並通過中底裝飾帶相連，這個設計與Jordan Brand的Flight Plate和Eclipse Plate科技原理相同，當後掌受到衝擊，在中底承托盤的作用下，前後掌間的能量轉換會更為順暢，Step Back自然更靈活自在。

Air Jordan XXXVI Glory及Global Game兩款配色現已發售， First Light及Psychic Energy配色則分別於8月29日及9月16日上市，一眾籃球迷可經NIKE.COM及指定Jordan店舖入手。