涉落藥迷姦︱錢楓曾4次節目中對女嘉賓有生理反應

「孫儷初戀男友」、曾主持著名綜藝《天天向上》嘅當紅內地主持人錢楓，近日遭化名「小藝」嘅90後女網民指控佢落藥迷姦，並晒出聲稱為二人短訊對話截圖及閉路電視畫面，惟最後以「現有證據不能證明存在強姦事實」為由被警方撤回案件。消息一出，電視台即宣布錢楓會暫停一切工作。被指係繼吳亦凡、羅志祥、霍尊等男藝人桃色醜聞後又一「渣男」，錢楓人氣亦一落千丈，連隨舊聞亦一同被翻炒，當中就有佢曾喺節目中戚眉表示想要有透視眼能力而被鬧鹹濕嘅片段，當時更被人妻藝人即場踢爆：「他剛剛一直盯着我胸部說大！」

有網友更「搜集」錢楓多年嚟多次公開對女嘉賓有生理反應嘅片段截圖，網友發現佢曾至少4次同女嘉賓互動期間，疑似多次起「生理反應」，褲檔部位明顯凸起，但仍有粉絲幫偶像解釋「起生理反應沒甚麼問題吧？」亦有人推測係角度、褲嘅布料或P圖所致，另一方面仍有大批網友狂寸佢「天天向『上』」、「好惡心啊救命」、「猥瑣」，引發網絡討論度。

另外，網上有傳小藝真實身份係一位27歲離異女性，有個返小學嘅孩子，有網友稱自己曾被小藝「套路」，自己當時嘅情況同錢楓好相似，稱同對方戀愛5個月後被小藝騙走300多萬人民幣（約360萬港幣），不過消息真偽未能證實。而小藝爆料嘅社交網站方就表示已通過私信、電話、短信等方式告知「小藝希望壞人被懲罰」帳號需進行身份核實，但目前該用戶仍無法證明為當事人本人，或得到本人授權委託。