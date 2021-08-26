老婆似足親生姊妹！黃貫中張晉關係轉淡如陌路人

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大受歡迎，一眾「哥哥」互動引起網民關注，當中香港代表黃貫中（Paul）就被「同鄉」張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰、梁漢文孤立，點知就連「妹夫」張晉都唔騷佢！

眾所周知，Paul老婆朱茵同張晉老婆蔡少芬（Ada）情同親生姊妹，但反觀佢哋喺節目中幾乎零互動！有次張晉到咗現場，差唔多所有人都企起身迎接佢，但阿Paul絲毫不動，甚至都冇望向張晉。另一場面，兩人初次舞台表演結束後都冇對話，雖然有同場但都各有各講，張晉就掛住同其他人傾，Paul就對住鏡頭外嘅人講嘢！

到組隊時，陳小春同謝天華組咗個5人隊，尚差3個人，陳小春問眼前嘅Paul：「大哥，你考慮得怎麼樣？」雖然佢似乎都想跟隊，但猶豫半日都冇回覆 ，只問：「你那裏還有甚麼人？」最後就組成咗「大灣區5人組」Paul並冇入組。而張晉嗰邊，先被人放飛機，之後路過Paul身邊都冇講咩，只係嗌一句：「誰選我，我沒去路了！」最後，佢就跟咗白舉綱、高瀚宇兩個年輕人一隊。

但其實，兩人以前不時喺網上互動，Paul會主動祝張晉生日快樂，又稱呼對方做「阿晉」，兩對夫婦不時喺聚會碰頭，網民都奇怪如今佢哋恍如陌路人，關係微妙！