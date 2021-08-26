荷里活老泥妹　姬絲汀史釗活Britney被爆唔沖涼

荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）早前出po自爆每日要沖3次涼，證明自己愛整潔。不過並唔係個個荷里活影星好似佢咁乾淨，其實都有好多唔愛沖涼的「老泥妹」、「老泥仔」！

尊尼特普

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）深受女性歡迎，但原來他亦是「污糟貓」！曾經有傳過他因為好少沖涼而搞到成身惡臭。有知情者仲話就算他開工拍戲他都一樣唔去沖涼。而他的明星前妻Vanessa Paradis唔會介意老公一浸徐，皆因她同樣不愛沖涼。絕對係「臭味相投」！

畢彼特

「尊尼男神」唔愛沖涼，而另一「男神」畢彼特（Brad Pitt）亦一樣唔鍾意沖涼！他曾被拍檔演員Eli Roth踢爆他開工唔沖涼：「佢曾經喺片場同我哋分享自己嘅小貼士，就係如果拍戲時流晒汗而又冇時間沖涼，佢就會用BB濕紙巾捽下個胳肋底就得。」而他仲話會用同一招數為6名仔女清潔。

羅拔柏迪臣

英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）亦被公認「邋遢」，曾被傳過為了keep住把招牌凌亂髮型而6星期唔洗頭。而他不單止冇否認，還指自己根本冇必要去洗頭。他為了招牌形象而唔洗頭，但他亦試過被人投訴他全身惡臭：「佢好臭。好惡頂。佢從來唔沖涼，令片場所有人都好瘋狂。」

姬絲汀史釗活

羅拔柏迪臣唔沖涼唔洗頭，而他的影星前女友姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）亦同樣！更有指她因為平時太「咧啡」而嚇怕羅拔。曾有小報踢爆姬絲汀唔洗頭唔沖涼，每日只刷牙一次並好少搽香水。而她亦曾在訪問中承認自己個身好臭。個人衛生有問題之外，她的屋亦立立亂！有指她完全唔打掃，由於她是嚴重煙民，所以搞到成間屋都係煙灰同煙頭！

Britney Spears

唔好以為女仔就愛執拾，好似美國樂壇天后Britney Spears亦唔愛沖涼！曾有保鑣在庭上爆料指她數日唔沖涼亦唔刷牙唔梳頭，而成間屋都佈滿污糟衫。此外，她亦唔洗碗更試過床下底放了吃剩的食物。最後搞到發出惡臭！而保鑣之後愈爆愈多，爆Britney愛在人前放屁、撩鼻屎。完全不修篇幅！