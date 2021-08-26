占卜節目出賣緋聞？橋本環奈平野紫耀再傳撻着

22歲日本人氣女星橋本環奈，2年前夥拍尊尼當紅組合King & Prince主將平野紫耀合演電影《輝夜姬想讓人告白》曾傳出緋聞。她亮相昨日播出的占卜節目《雖然很突然，可以為你占卜嗎？》宣傳時，被占卜師踢爆理想對像與平野十分肳合，令2人緋聞再受注目。

節目中，橋本問到愛情運時，占卜師指她鍾情O型男性，2年前已遇上合適對象，對方更是型男一名，她聽罷即露出恍然大悟的表情，笑着點頭說：「20歲嗎？哦！哦！」由於平野的血型亦是O型，因而惹來雙方粉絲在網上議論紛紛。占卜師又推算橋本會在32歲後才結婚，並踢爆她性格十足大叔，喜愛觸摸女拍檔的胸部。

此外，橋本與平野相隔2年合演的續集《輝夜姬想讓人告白 Final》，自上周五(20日)上映以來票房凌厲，開畫首3日累積票房超過2.52億日圓(約1784萬港元)，旋即登上當地周末票房冠軍。而有份演出《輝》片的22歲女星淺川梨奈，今日(26日)透過事務所證實確診新冠肺炎，她於24日在家中感到發熱，接受PCR檢測後發現受感染。事務所表示沒有密切接觸者需要隔離，但她於20日曾與橋本、平野等亮相戲院宣傳《輝》片，未知有否在病毒潛伏期間播毒。