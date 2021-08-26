惹味東南亞菜　開胃滋味

香口惹味的東南亞菜，一向是港人喜愛的菜式之一，近日有東南亞菜的餐廳分別推出新菜式，如因應新加坡國慶推出各種新菜式套餐，另外還有其他東南亞菜之選，無論是分量十足的辣椒蟹、抵食的套餐都有，吃時再來杯冰凍的啤酒，倍感滋味。

辣椒蟹配美酒

提到加坡名菜，除了海南雞飯、喇沙外，蟹也是其中一款重要食材。灣仔BIBI & BABA由現時至9月5日推出當地名菜辣椒蟹和新加坡司令雞尾酒，青蟹加入濃郁醬汁爆炒，分量十足，一啖吃出辣、酸和甜。至於在1915年在新加坡發明的雞尾酒，由琴酒、櫻桃拔蘭地及柑橘汁調配，果香清新，以酒壼盛載的美酒配上辣椒蟹，最適合和朋友開心Share。

招牌菜慶祝

因應8月是新加坡國慶，很多東南亞餐廳都推出當地美饌，如尖沙咀和屯門開設的沙嗲軒由時至8月31日會供應6道菜的新加坡美食慶典2人晚宴，當中包括有海南雞配油飯、肉骨茶及焗胡椒大蝦等招牌菜，最開心是2人套裝都只不過是數百港元就可埋單。除此之外，餐廳還推出五香腐皮豬肉卷、香烤蕉葉魚肉烏達、燒釀豆卜及胡椒雞翼4款新加坡特色小食，配上椰香薄荷青檸雞尾酒或豆奶清涼爽等特飲，充分感受到當地風味。

抵食體驗

新加坡其實有很多美食，但眼闊肚窄，如果只月自己一個，未必點選到更多菜式分享。中環J.A.M. 內的新加坡用餐區Uncle Quek近日推出尊貴風味體驗，客人可一次過品嘗到蕉葉烤烏打魚餅、酸爽的阿渣沙律、新推的黑胡椒蝦和炒粿條、辛辣的巴東牛肉和美味的燒雞椰漿飯，這個可以一次過品嘗6菜式的餐單，每位不超過HK$200，可算是經濟之選。

滲中菜風

傳統東南亞菜固然美食，經時日的推移，大廚亦不時推陳出新，為客人創作新菜。灣仔老巴剎行政總廚鍾樹棠師傅推出的新菜單，就滲入中菜的氣息。麻勁十足的藤椒掠拌象拔仔，彈牙鮮甜。改良版的花雕雞油蟹乸陳村粉‧蟹膏打碎後，加花雕、雞油煮成醬汁，和陳村粉一起蒸，每一口都入味。手拆葱油燒雞以大量葱花和葱油作配，鹹香富油份，最啱配飯食。另外還有消暑的香荽雙冬陳皮鴨湯和干燒古法龍躉翅腩等，最後來一口沙巴荔枝或榴槤雪餅，清涼又滿足。

精選依善菜式

東南亞菜式和中菜差不多，都是大大碟適合和親友分享，上環Chachawan近日推出4道菜家庭式分享餐單，前菜包括鹹蛋粟米沙律、豬肉生菜包沙律，主菜有泰北香烤雞扒、鹽焗原條海鱸魚或精選的依善菜式炭燒泰國河蝦伴青辣椒海鮮汁，主食可選泰式炒金邊粉或泰式蟹肉炒飯，最後以杧果糯米飯或泰式椰子湯圓作結，每月的依善主菜會更換，讓客人保持新鮮感。