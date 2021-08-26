靈敢侶情：塑膠污染帶來的問題

水母存在世上，已有最少五百萬年，牠無骨、無腦、無血、95%都是水，被沖上岸後會被蒸發掉。而餘下的5%，則是感觀和消化系統。所以，即使水母的英文是Jellyfish，但牠並非魚類，因為魚有脊椎，水母則沒有。

其中一款俗稱「永生水母」的，是世上唯一的永生動物。這種水母在成年後假如受創，會由成熟的水母狀態，轉化回去水蟲的原始狀態，然後再次成長，此過程稱為「分化轉移」，實質是返老還童，所以正確來說，應稱為「逆生水母」。

世上除了「櫛水母」，其他品種都有一定的毒性，所以，即使人類被毒性不重的水母螫傷，皮膚都會出現紅腫和疼痛的紅疹。而最毒的水母，叫「箱形水母」，其觸鬚可生至10呎長，人類被刺中後，數分鐘內會全身癱瘓、心臟停止、甚至死亡。

不過，又別以為水母有毒，就能在大海中稱王稱霸，其實不少海洋動物都以捕食牠為生，海龜便是其中一種。海龜的身體上，除了雙眼，其他地方均能抵抗水母的毒，所以，牠們在捕食時會合上雙眼。亦因如此，便發生了不少海龜誤當膠袋是水母，捕食後窒息而死的例子。近年水母的數目激增，其中原因便是由於海龜的數目減少。

為何我突然會去看水母？話說，某天早上我去沙灘練水，在岸上見到很多像「水玄信餅」的東西，大聲問：「這是甚麼？」，游早水的婆婆說：「這是水母」。「我可不可以將牠推回水裏？」「沒用的，水母一上岸就會死。」

於是，我蹲在一隻水母屍面前，拿着手機上網了解一番後，便順道寫了這篇。寫完之後，海浪漸大，浪一個接一個地，將已死去的水母沖回去大海。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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