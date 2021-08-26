Lucas爆醜聞停工　前女友再爆料：經期時強迫發生關係

韓國男團NCT的22歲香港成員Lucas（黃旭熙）前日遭自稱是前女友的韓國網民A某大爆他「食軟飯」，連買香煙和到酒店開房都要女友出錢，其後再出現2名自稱是受害人的內地網民，大爆Lucas一腳踏幾船、在背後講隊友壞話及不戴避孕套發生性關係等，Lucas昨日下午發文道歉並宣布停工反省，不過A某今日就繼續爆料，並指不可以讓Lucas反省幾個月就算數。

A某今日在社交網發文，指自己最初是於2019年7月開始和Lucas拍拖3個月，當時Lucas曾在A某來月經時堅持發生性關係，又指Lucas當時說小分隊WayV的高級經理人因為曾經在泰國見面會時做錯事而令成員有損失，所以Lucas和其他隊友的地位都比經理人高，因此經理人即使知道Lucas外出見女友亦沒有過問，其後Lucas向她提出分手，並許下承諾指自己5年後會在韓國買樓與A某同居。

A某與Lucas在2019年11月至2020年3月間再度交往，當師兄組合EXO成員Chen於去年年初宣布奉子成婚時，Lucas曾說：「有了BB當然要結婚，我們也這樣做好嗎？」而Lucas又曾自爆於學生時期因為交了損友而到內地的按摩店，並與內地女子發生初夜，他又曾向女友炫耀在香港讀書時打架很厲害，聲稱曾有黑社會邀請他加入。

對於Lucas昨日宣布停工反省，A某說：「在中國粉絲爆料之前，我都不知道他原來曾和那麼多女人交往，受害者們依然飽受煎熬，他反省幾個月就復出是絕對不合理的。」而不少粉絲都對Lucas的行為大表憤怒，紛紛要求他退出NCT。