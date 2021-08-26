《怒火》內地票房破10億人仔　子丹霆鋒北京道槍戰最激

英皇電影《怒火》於香港公映，成為本年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，上映以來力壓同期中西猛片，長踞單日票房冠軍，累積已勁破千萬大關，成績驕人！內地則蟬聯27日票房冠軍（截至26日），最新票房突破10億人民幣（約12億港元），口碑載道。

該片其中一幕大場景，首推甄子丹與謝霆鋒分別帶領手下，在尖沙咀北京道及廣東道展開激烈武裝巷戰，子彈橫飛、炸彈爆炸、飛車撞舖等刺激場面，北京道實景拍攝當日，劇組於大清早到現場封街拍攝，子丹與霆鋒等一眾演員荷槍實彈在街上拍攝，自然吸引不少途人圍觀。為了這個大場面，陳木勝（Benny）導演及所有台前幕後費盡心思，貫穿實景與廠景，營造現場一樣的槍戰實況，務求最逼真效果，拍攝團隊在鰂魚涌覓得4萬多呎的戶外地段，搭建出1比1的尖沙咀廣東道及北京道街景，建設花費巨大兼需時兩個多月，所有演員在景內十多日的槍戰拍攝，開近萬發子彈，每日單計開槍，製作費已達數十萬！

除了掃射子彈，霆鋒在戲中更擲出手榴彈狙擊子丹，拍攝有一定的危險性，當拍攝擲手榴彈的一刻，背後的火球猛烈湧至，霆鋒感到背後高溫灼熱，背脊有被燒燶之感，霆鋒說：「拍攝當日，我身後設置一個很大的汽油彈，我掟手榴彈時後面就爆，當然每次都是靠經驗，不知它會爆在那個點，亦不會知道爆炸時有甚麼反應，有甚麼東西會塌下來等等，我只知道要保持外貌無損，我掟的時候只記得很熱，似烘多士一樣，應該燶燶地，幸好很多這些經驗，子丹哥都很滿意效果。」霆鋒指每次拍攝爆炸場面前，均需安排數個小時，炸完之後又要執拾數個小時，幸好今次一Take完成拍攝。

在陳木勝導演的作品裏，霆鋒經常都有玩命式高難度演出，今次亦不例外，他有感而發：「以後，都不會再有謝霆鋒加陳木勝這種瞓身的動作片出現，因為香港已經失去了陳木勝！所以，我幾時會願意再為一部電影付出我的生命？我真的不知道，還會不會有這個機會！」《怒》在香港開畫反應熱烈，令霆鋒感到非常鼓舞：「現在大家看到很多電腦特技的動漫電影，真正屬於我們的香港動作電影已闊別多時，今次陳木勝導演留給我們一部非常高分的電影，我們一定要努力，將香港動作電影繼續傳播到全世界！」霆鋒視《怒》為近年最滿意作品，他總結道：「我相信，我和Benny導演都是無憾的！」