開學筆電巡禮　炫光LED顯創意

暑假就快完結，學生們又係時候交功課、做Project，想學業進步兼攞高分，除咗靠勤力，一部適用嘅手提電腦亦唔少得！ASUS新出的限量版ROG Zephyrus G14 AW SE就為多媒體學生而設，內建14吋120Hz IPS屏幕、NVIDIA獨立顯示卡及13小時續航力電池，機面仲設有AniME Matrix LED顯示器，打幾句就可提醒上堂時間，創新又實用！

文字圖案隨意自訂

此機實為ASUS與全球百大DJ Alan Walker聯手打造，是故外形加入了不少炫目元素，例如機背上蓋設有Alan Walker簽名的PVD工藝銘牌，孤島式鍵盤部分按鍵用上搶眼的淺藍配色。惟數到最搶眼必屬機面的AniME Matrix LED顯示器，它由1,215個幽靈藍色的mini-LED組成，不但可顯示時間通知，還能自訂文字、圖案或動畫。實測所見中英文字元都能正常顯示，沒有亂碼問題，甚至可調校其走馬燈速度，相當好玩。

滿足剪片音樂需要

硬件配置上，採用了AMD Ryzen 9 5900HS處理器及NVIDIA GeForce RTX 3050Ti獨立顯示卡，配搭色域高達100% DCI-P3的14吋WQHD IPS屏幕，支援120Hz更新率及Pantone色準認證，效能足以應付嚴苛的繪圖或剪片需要。特別一提，它還對應Dolby Atmos技術及5.1.2聲道虛擬環繞音效，同時外盒包裝原來是混音器，配合ROG Remix軟件帶來18種混音效能，音樂系學生見到一定畀Like！

開學筆電 着數登場

多色送耳機

獲2021年紅點產品設計大獎的AVITA LIBER V以多色見稱，全新14吋型號就提供13款配色，並內建AMD Ryzen 5-4500U處理器、16GB RAM及512GB SSD。全尺寸背光鍵盤附有特大觸控板，支援四指觸控，能靈活處理文書或上網需要。限定教育會員目前可享66折優惠，並附送真無線耳機BEA-1000。

網購減$200

Lenovo IdeaPad Slim 5i搭載第11代Intel Core i7處理器及Windows 10 Home系統，同時支援智能學習功能，透過語音或訊息提醒學生們維持正確坐姿; 當使用電腦太久，系統更會提醒稍作休息，智能降噪功能則有助課堂期間減低雜音釋出。現時網上購買即減$200，並可以$1換購耳機、無線滑鼠或雙肩後背包等配件。

送多款禮品

Galaxy Book Pro機身如手機般纖薄，13.3吋版本厚度只有11.2mm，重量僅870g，並搭配支援65W超級快充的細小充電器，攜帶使用毫無負擔。續航力長達20小時，並擁有軍事級耐用度，其他賣點包括近乎無聲的Pro Keyboard、可消除背景噪聲的雙麥克風、減少藍光輻射的SGS Eye Care認證屏幕等。現凡購買可免費獲贈Microsoft 365個人版一年、電腦保護套乙個及Galaxy SmarTag BLE等多款禮品。

同場加映：Back to School優惠

每年開學期間Apple香港都會推出「Back to School教育優惠」，今年合資格人士可以教育優惠價入手指定型號的Macbook Air、Macbook Pro、iMac、Mac Pro、Mac mini、iPad Pro、iPad Air，並免費換取AirPods第二代，又或者加$700升級為AirPods Pro。顧客亦可以享有AppleCare+八折優惠、Apple Trade In換購計劃，以及免費享用Apple Music及Apple TV+三個月。另一方面，年度大專優惠U-Mac Program 2021亦讓香港各大專院校的學生和教職員以優惠價入手Mac機及 iPad，當中M1版Macbook Air比原價平足$1,300，入場費較Apple教育價更低。

除了Mac機，一年一度由大專院校和各電腦供應商合辦的Notebook Ownership Program將開始接受訂購，優惠涵蓋Acer、Dell、HP、Lenovo四個牌子的手提電腦，其中HP Spectre x360 13比市價平足$5,307發售，並附送HP觸控筆及背包乙個。