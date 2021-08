藝人李施嬅熱愛運動,不時會喺社交平台晒運動相,同粉絲分享心得。日前,佢喺社交網網晒喺泳池影嘅靚相,佢留言:「Love it when the sun has my back!」靚人靚景,令人賞心悅目!施嬅今次晒泳照只係露膊,未有全身照,但依然仙氣十足,網友照樣派Like,仲叫佢下次滿足大家,快啲上載全身照!