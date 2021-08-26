【營事檔案】士多啤梨乳酪貝果三文治　水果盛宴　

最近日本流行水果三文治，是在三文治中間夾上忌廉及新鮮水果例如士多啤梨、橙及奇異果等，非常適合打卡！當三文治一切開時，就會顯示出一朵超可愛的水果花。

以乳酪代替忌廉

一般的水果三文治，都是以淡忌廉同沙糖打成的忌廉填滿水果和麵包中間的空隙的，而今次的士多啤梨乳酪貝果三文治，就使用了希臘乳酪，一來質地較濃稠，加上是脫脂，就可以大大減低脂肪含量，同時也提高了蛋白質。蛋白質由於是三大營養素之一，可見它對身體十分重要。蛋白質可以有助肌肉的成長及收復，還有增加免疫力、預防肌肉減少症進新陳代謝等功能。

士多啤梨的好處

士多啤梨的維他命C豐富，一份水果 (即六顆中型士多啤梨) 已經足夠一日所需的100毫克。如果維他命C攝取不足，身體會較容易出現疲勞、牙齦發炎、容易瘀青等情況。另外，士多啤梨都含有豐富的葉酸，對於懷孕的女性是很重要的營養素，而大約十顆就可以滿足一天葉酸需求量的一半。

【士多啤梨乳酪貝果三文治】

材料：

原味貝果 1個

士多啤梨 6粒

脫脂希臘乳酪 300克

做法：

1.原味貝果橫切開成兩半。

2.士多啤梨洗淨去蒂，備用。

3.在切半的貝果上搽上一層乳酪，加上士多啤梨，再加上乳酪填滿空隙。

4.蓋上另一半貝果後用保鮮紙包起，直切一半即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。