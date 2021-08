港姐學歷超高！梁菁琳持雙重一級榮譽　對雀仔有情意結

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號,經過重重挑戰,12強佳麗誕生:(2)陳懿德、(3)陳聖瑜、(4)關楓馨、(8)宋宛穎、(10)楊培琳、(12)葉靖儀、(13)王嘉慧、(14)邵初、(15)梁凱晴、(18)莫韻諰、(19)施茉莉、(20)梁菁琳,決賽將於9月12日舉行。

香港小姐早已是普羅大眾心目中「美貌與智慧」象徵,今年12強佳麗中有3位擁有碩士學位,分別是王嘉慧(Cathy)、關楓馨(Fabienne)及梁凱晴(Carina),至於梁菁琳(Katerina)則持有雙重一級榮譽,學歷可謂近年最高。

之前被指家境富裕的Cathy,隨着驚人學歷曝光,加上談吐得體、動靜皆宜,熱門指數一直攀升!於名校畢業的Cathy,透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院(UCL)修讀著名學科心理學,並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean's list(每個級別的學科排名Top 10學生),之後再於中文大學攻讀法律博士(Juris Doctor)。無論身處英國或香港,Cathy均被選中獲發獎學金,學習潛力不容置疑。對此Cathy謙稱自己只是宅女,直認以往確實花了不少時間學習,並會定立溫習時間表:「屋企人自細都緊張我讀書,攞99分會問:『你嗰分錯咗喺邊?』但我都多謝佢哋,因為咁我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣,否則我可能好懶散。」

Katerina以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲悉尼大學畢業,主攻Bachelor of Veterinary Science(BVSc)及Bachelor of Science(Veterinary)(BScVet)。Katerina透露完成四年BVSc課程後,專誠擱置原本學科,並轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究,之後再重返原本學科進行實習。Katerina補充指雖然她喜愛所有動物,但卻對雀鳥有情意結,除因與雀鳥有過很多珍貴回憶,亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠:「我養過一隻雀仔病咗,嗰時香港得一個雀仔專科醫生,我哋Book唔到時間,但因為雀仔一病會好快走下坡,所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔,就冇咁多資源呢?」

另外兩位學霸均為大熱門,關楓馨先在英國University of Southampton(世界排名前80、英國教育專科排名最Top)攻讀教育系(英國教育排名最top),再於倫敦大學學院(UCL)修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。至於Carina則在英國薩里大學(University of Surrey)修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management,薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing,專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程,但因她想趁年青嘗試其他方面發展,故毅然選擇了參加香港小姐。