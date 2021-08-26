港姐學歷超高！梁菁琳持雙重一級榮譽　對雀仔有情意結

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，經過重重挑戰，12強佳麗誕生：（2）陳懿德、（3）陳聖瑜、（4）關楓馨、（8）宋宛穎、（10）楊培琳、（12）葉靖儀、（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉、（20）梁菁琳，決賽將於9月12日舉行。

香港小姐早已是普羅大眾心目中「美貌與智慧」象徵，今年12強佳麗中有3位擁有碩士學位，分別是王嘉慧（Cathy）、關楓馨（Fabienne）及梁凱晴（Carina），至於梁菁琳（Katerina）則持有雙重一級榮譽，學歷可謂近年最高。

之前被指家境富裕的Cathy，隨着驚人學歷曝光，加上談吐得體、動靜皆宜，熱門指數一直攀升！於名校畢業的Cathy，透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean's list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）。無論身處英國或香港，Cathy均被選中獲發獎學金，學習潛力不容置疑。對此Cathy謙稱自己只是宅女，直認以往確實花了不少時間學習，並會定立溫習時間表：「屋企人自細都緊張我讀書，攞99分會問：『你嗰分錯咗喺邊？』但我都多謝佢哋，因為咁我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣，否則我可能好懶散。」

Katerina以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲悉尼大學畢業，主攻Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet）。Katerina透露完成四年BVSc課程後，專誠擱置原本學科，並轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習。Katerina補充指雖然她喜愛所有動物，但卻對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有過很多珍貴回憶，亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠：「我養過一隻雀仔病咗，嗰時香港得一個雀仔專科醫生，我哋Book唔到時間，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」

另外兩位學霸均為大熱門，關楓馨先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。至於Carina則在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。