釗峰On仔主唱求婚歌　陳積榮展覧由女友圓夢

前無綫藝人陳積榮（Jeff）去年8月不幸患上第四期肺癌，雖然積極抗癌，但今年5月終不敵癌魔病逝，終年38歲。Jeff生前女友李凱淇今日（26日）在中環為他舉行了一個「陳積榮《記住我們，好好說再見》展覧」，將原本是二人的婚禮布置，轉化成悼念男友的展覽。展覽會上擺放了婚紗、婚照及播放着3年前積榮與女友在挪威拍攝的婚照影片，在懸崖邊向着大海宣讀結婚誓詞，背景歌曲正是由C AllStar成員釗峰和陳健安（On仔）主唱。

今日釗峰和On仔一同出席展覽，透露是經一位音樂人知道積榮與女友的故事，原本這首是積榮的求婚歌，現在由他們代完成遺願，他們首次聽完成品，感覺好浪漫、唯美、細緻又感動。On仔說：「希望幫佢完成心願，意義重大，覺得好榮幸。」釗峰表示演繹時代入了積榮的思路，透過音樂去感受他的存在。釗峰說：「呢段真實嘅愛情故事，挪威好靚，配合歌詞，好入局，代入咗佢哋嘅世界。」並形容籌備這個展覽不簡單，讚未忘人李凱淇好勇敢，期間她忍不住眼濕濕說：「佢（Jeff）好勇敢，所以我好勇敢。」透露初時籌備展覽時心情都波動，特別是看照片時，但覺得需要情感出口，跟愛人好好說再見是藝術治療方法，並透露在挪威穿着的婚紗是她專程飛台灣上10堂速成班縫製而成。