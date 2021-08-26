陳曉華朱智賢玩《開心大綜藝》　搞到水洗都唔清！

一共四集的無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》上周日因港姐準決賽關係延播一星期，並於本周日（29日）八點半播出！由於首集嘉賓玩得夠癲夠放夠開心，節目播出後喜獲好評，主持林盛斌笑言身邊朋友都私信他大讚節目過癮：「為咗報答鍾意睇嘅朋友，我哋今集會玩得更加落力！」他又笑指本集嘉賓繼續狗咬狗骨，更有「公報私仇」情況出現。

為了令觀眾看得更盡興更有新鮮感，第2集《暑假玩到盡》加入了《七公主》江嘉敏及陳曉華，還有《食腦喪B》的朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉大玩特玩。眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！

更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達三日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。

兩隊之中，今集以綠隊較有火花，「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內訌」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，又大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」以及其中一個造型酷似「中華英雄」，令江嘉敏哭笑不得，除了起飛腳教訓「臭口組」代表外，又揚言自己為節目效果食辣椒食到嘴腫好大犧牲！