做神秘千年女王！露雲娜大眼迷人獲讚有電力

由露雲娜、大AL（張武孝）、方伊琪及歐信希四大唱將攜手10月在香港文化中心舉行一場演唱會，據知內部預購供不應求，徇眾要求大會提早今日公開發售門票。露雲娜近年推出的專輯反應很好，被唱片公司譽為「福將」，多年來都已經沒有親身上陣拍攝MV的她，今次以全新編曲重新演繹已故好友陳百強的經典金曲《我的故事》，答應導演親身演繹MV，她以其迷人大眼睛作為焦點，就像雙眼看透世間情，把思念化作憧憬、傷感變成力量。

她坦言這個神秘千年女王造型，連自己都覺得驚喜，笑言：「原來我都仲有啲電力，起初張相畀朋友睇，大家都問邊位女主角對眼咁靚，真係心裏面開心到不得了，當時要保持神秘，依家可以揭盅了！」

MV中她用水晶球看透世間情緣，她表示如果有這能力，最想知道幾時可以坐飛機到其他國家會粉絲，因為不時在社交平台收到外地粉絲留言，想聽她唱歌。導演構思今次露雲娜的《我的故事》為歐信希的《畫出彩虹》下集，兩個音樂MV用同一個故事串連，以上下集形式用兩種角度去顯現，所以歐信希和模二代高靖（徐濤女兒）會在露雲娜的MV中再出現。