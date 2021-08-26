光斑手機試玩　錄影景深媲美單反

主打影相功能的智能手機何其多，要突圍而出就要搞搞新意思。OPPO Reno6系列最近抵港，賣點是首載「光斑人像」功能，能在拍攝時快速識別主體，並將人像與背景分離，營造出斑斕夢幻的光斑背景。此功能在錄影模式一樣用到，而且在三重AI模型和背景光源重構技術幫助下，能夠即時模擬景深兼提高人像亮度。實測背景虛化明顯，效果媲美單反相機的散景效果。

系列共有Reno6 5G及Reno6 Pro 5G兩員，分別配備6,400萬像素AI三鏡頭及5,000萬像素AI四鏡頭，兩款皆配備色溫感測器，能即時校正並反應真實白平衡值，提高約15%抓拍成功率，並同時提升成像色彩。前置鏡頭則統一為3,200萬像素，支援AI錄影美顏2.0，智能辨別臉部193個特徵點，提供清晰自然的美顏效果，即使錄影也能靚爆入鏡！

Reno6系列在外觀上維持該系列獨有的Reno Glow晶鑽工藝，Reno6 5G為直角邊框，厚7.59mm；而Reno6 Pro 5G則為雙曲面邊框，厚7.99mm，手感以後者為佳。屏幕方面，Reno6 5G及Reno6 Pro 5G分別搭載6.43吋及6.55吋屏幕，對應180Hz觸控採樣率，美中不足是更新率只有90Hz，高一點更適合打機之用。至於處理器則分別採用MediaTek Dimensity 900及Qualcomm Snapdragon 870，記憶體有8GB及12GB之別，同樣對應OPPO自家的記憶體拓展功能，可按需要從儲存空間調撥最多7GB作為記憶體之用，令打機及多工作業時更為流暢。

此系列現已上市，凡於8月27日或之前預訂可於2021年8月28日至9月30日期間換領OPPO Enco Free真無線藍牙耳機乙個。