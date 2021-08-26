MIRROR 12子齊撐　Z Fold3 5G即日開始預售

Samsung宣布人氣男團MIRROR成為Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G代言人，「前夫」們又要破財了！(互聯網)

人氣男團MIRROR是廣告商寵兒，由樓盤到食物都見到佢哋蹤影，最近終於連手機都代言埋，今日Samsung宣布MIRROR正式成為Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G的代言人，並同步公布兩部全新摺芒手機的銷售詳情，「前夫」準備好入手嗎？

先說開售日期，兩部新手機即日起在香港預售，並於9月10日公開發售。港版Galaxy Z Fold3 5G提供12GB RAM+256GB ROM及12GB RAM+512GB ROM兩款容量配置，前者有霧光黑1色，後者則有齊霧光黑、霧光綠及霧光銀3色。至於Galaxy Z Flip3 5G則只有8GB RAM+256GB ROM一個容量配置，備有奶油白、森林綠、丁香紫及霧光黑4色選擇。

另外，預售期間凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂，即可享有多重優惠，例如買Galaxy Z Flip3 5G送一年屏幕保障，買Galaxy Z Fold3 5G則送Galaxy Buds Live耳機乙個，至啱送埋畀「前妻」聽MIRROR靚歌！

8點開始有另一場直播，鏡粉們記得唔好錯過！