Edan認向姜濤舉中指：男仔之間玩得放啲！

「人氣王」姜濤被疑似Edan欺凌片流出，MIRROR今晚（26日）出席手機活動時，12子分兩部電梯到場，姜濤和Edan身處同一部電梯，見他們全程企埋一齊有講有笑，影相時又企在一起，完全不似不和。

受訪時見到Edan用手搭住姜濤，問到傳不和此事，Edan表示：「呢件事畀人話我欺凌，其實平時係我畀人欺凌多囉，不過呢個行為（舉中指）係唔正確，但有時男仔之間可能玩得放啲，所以冇為意有鏡頭影緊，留意開嘅人都知我哋兩個好Friend。」姜濤回應時就扮喊，其他成員抵死叫他醞釀和快些入戲，姜濤表示：「其實......真係唔關事，我覺得係小題大做咗，男仔好多時會開呢啲玩笑，不過自己有時喺鏡頭前唔識收同放，其實由出道開始，花姐都有提點過我哋呢樣嘢，日後會留意番。」

Edan續謂：「如果真係不和唔會咁做。」姜濤亦謂：「如果真係不和唔會當面咁做。」Lokman亦幫口謂：「鍾意咁樣人身攻擊嘅先係好朋友。」Anson Kong亦幫口：「佢哋都話咗我3年塊面好闊，又話腳短。」此時姜濤問Edan：「我咁講啱唔啱？」記者打趣他們夾口供，Edan笑言：「係呀，要夾呀，其實大家係開玩笑，我都成日畀人話我腳短、口臭又爆牙。」問到可驚粉絲擔心他們不和？Edan謂：「如果係Fans就唔會擔心。」姜濤亦謂：「我哋真係好friend。」

另外，Lokman表示是首次公開表演新歌，花了幾日排練，他亦謂因工作關係剪短了頭髮，笑言自己都睇不慣：「啲人話我剪短咗頭髮似關智斌，我以前細個都畀人咁講，但愈大愈唔似，估唔到依家剪短咗頭髮畀人話番似。」阿Jer亦因工作需要剪短了頭髮，笑言不用理成員的評語：「自我感覺良好就得。」講到他之前一直話請食飯，他表示會請，但要搵日12個都齊，可以一齊BBQ。