草野綾　最高級蜜瓜G奶

逛日式超市，最吸睛嘅產品一定係嗰啲日本直送生果，無論係提子、蜜桃抑或蜜瓜，賣相近乎完美，令人流晒口水！講起蜜瓜，原來日本寫真界有一對「最高級之蜜瓜」，佢嘅主人就係今期「世界Cup」主角草野綾！

身材獲業界追捧

我哋好鍾意用生果嚟形容女性嘅胸部，好似「西瓜波」、「木瓜奶」、「蜜桃胸」之類，原來日本寫真界都會用美味嘅食物嚟形容女優嘅巨乳，好似今日為大家介紹嘅草野綾，因為一對G奶實在太誘人，被寫真業界稱呼為「最高級之蜜瓜」！要知道蜜瓜喺日本人眼中代表好味同高貴，可想而知佢呢對巨乳係幾咁高質同吸引！

寫真演出獲好評

喺2017年以寫真女優身份出道嘅草野綾，原來係被星探發掘，話說家鄉喺福岡嘅佢，某日去咗東京原宿行街，因為胸前偉大又有幾分姿色，好快有星探埋身接洽，結果一拍即合，獲藝能事務所提供合約。自此之後，佢喺寫真演出方面備受好評，人氣逐漸上升，最近仲獲得大阪一間度假娛樂中心邀請擔任宣傳大使添！

目標明確有野心

雖然草野綾成功喺寫真界打響名氣，但原來佢仲未有機會推出實體寫真集，而呢一點亦成為佢未來嘅目標之一。另外，阿妹話好想擁有自己嘅化妝品品牌同服飾品牌，創一番事業，同埋好想帶阿媽去旅行，見識吓世界各地嘅文化遺產，有野心又夠孝順，真係好抵錫！希望佢早日如願以償啦！