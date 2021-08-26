天后曾歷迷惘！容祖兒巡唱兩周年發千字文勁感性

天后容祖兒（Joey）多年來走遍世界各地拚命工作，輝煌的成績得來不易，全靠一股拼勁和專業，創造了今天的卓越成就。2019年的8月，她在香港紅館舉行了19場《Pretty Crazy世界巡迴演唱會香港站》演唱會，之後她先後到了美國、荷蘭、英國和加拿大舉行巡迴演唱。適逢事隔兩周年，她透過社交平台發出千字文，憶述這兩年以來的感受，坦承自己亦有感到迷惘的時候。

她指演唱會過後的這720日裏，不時會想到那19晚在台上的每一個畫面，表示：「這兩年來，每當我陷入迷惘孤單的時候，我便閉上眼睛，回想那些畫面，自己鼓勵自己。因為，我是一個未到最後一秒都還會懷疑自己的人，覺得事情一定會被我搞垮，這性格確實折磨也讓我抓狂，但亦因為這種嚴重的不安全感，往往讓我時刻咬緊牙關拼到最後一秒。」

她坦言獲身邊不少朋友勸要放慢工作的步伐，不需要再像過往股的那樣拼盡全力，惟她有自我一套的想法，表示：「他們不明白這就是我的日常，沒有了這些挑戰，我絕對會懷疑人生。但人生到了這階段，我也學會努力嘗試在生活找個良好的平衡，我希望在生活（取得）靈感與動力，而通過努力工作，可以讓自己和家人每天活得更自在，這便是我人生的目標。昨天一早起床工作，到睡覺時已經看到今天的日出，躺在床上我在想，人生在世能每日好好的活着體驗生活應付生活，嘗盡生活帶給我們所有的甜酸苦辣。」

長文的尾段，她引用了演唱會第7場擔任嘉賓王菀之合唱的一曲《末日》中的歌詞作總結：「如果禍與福都躲不過，就每天當沒明天捉緊愛人過，將生活還給我，做每天必修功課。就算知歲月無多無憾的生存過，在愛惜中離座，已經不錯。」而王菀之亦留下「心心」Emoji表達心意。