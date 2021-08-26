當街抱抱翻版李敏鎬　陳靜：我真係冇拍拖！

早前動筆與合作逾10年的經理人施念慈續約3年、並跟古天樂簽下3年電影合約的女星陳靜（DaDa），一個月前矢言實行「3不」政策：不結婚、不拍拖、不生仔，集中火力在影壇搏殺，並進駐「限定風水屋」，以求事業暢旺。惟日前DaDa卻被拍得和一名外型跟韓國男神李敏鎬撞樣的高大西裝男，齊齊到健身中心之餘，期間更拍得他們分別返家前，公然抱抱，莫非「3不」破戒？

DaDa接受東網訪問，一口否認和「西裝李敏鎬」拍拖：「大家係做運動時認識，關係只係朋友咁簡單。我不斷上堂做運動，都係為嚟緊部戲而做最好準備，仲點會有心思走去拍拖？依家真係冇時間去諗拍拖，總之一切係平常心。（點解會攬攬？）只係禮儀，大家臨走時goodbye hug。（摸對方pat pat？）真係冇摸對方呢個部位，大家只係朋友，點會咁做？只係咁啱講開做瑜珈動作時，講開腰位，所以先有呢個動作。真金不怕洪爐火，我真係冇拍拖，『3不』政策我仲緊守，但唔代表完全冇社交生活，朋友圈中有男有女，好正常。」對於「西裝李敏鎬」的背景，她說始終對方是圈外人，應尊重對方的私隱，故未有透露。