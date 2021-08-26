睇樓睇出火　肉搏收場　

性幻想係人都有，煮煮吓飯去咗搞嘢，洗洗吓車又變咗曳曳，呢啲情節喺現實生活中極少出現，卻成為美國四仔經常睇到嘅劇情。以下介紹嘅四仔以睇樓為主題，試過幻想同索爆女經紀共度春宵嘅好色男士們，千祈錯過！

一日生情

成日聽人講日久生情，咁要幾多日先會動情呢？由Property Sex炮製嘅《Cheating With My Real Estate Agent》，就話畀大家知時間唔使多，一日已經夠。影片以男友視覺拍攝，搵嚟Kate England、Jade Amber、Audrey Royal同Scarlet Datz演出，故事講述你為咗搵新居，同索爆女經紀去睇樓，點知你被對方嘅美股撩起慾念，結果喺單位內曳曳起嚟。一次銷魂過後，對方問你有冇興趣繼續睇樓，事關仲有幾個盤可以睇，相信你都知道應該點答。

借題發揮

同樣由Property Sex推出嘅《Bush Inspection》，係另一套以睇樓為題材嘅四仔，而且劇情有啲夾硬嚟，事關現實生活中邊有女經紀一入屋就即刻撩男客曳曳呢？當然，如果唔太注重劇情嘅話，呢套作品都幾有睇頭，因為演出陣容包括Cadence Lux、Jade Nile、Taylor Sands同April Snow，4位脫星有樣有身材，尤其係Jade Nile，床技出色，無論對手抑或觀眾都可以享受到前所未有嘅官能刺激。

肉體出租

睇樓唔一定要買，租客一樣有得睇，之但係睇租盤睇到有艷遇，絕對係四仔先會有嘅劇情。呢套由Reality Kings炮製嘅《Sex 4 Rent #13》，由Clea Gaultier、Lexi Layo、Lucia Fernandez等多位脫星演出，故事講述呢班索女地產中介，經常處於性慾高漲嘅狀態，某日分別約咗唔同嘅男客睇樓，被對方嘅健碩身形搞到心如鹿撞，勢估唔到對方亦對佢哋好有「性」趣，結果梗係就地解決啦！不過，對於呢班慾女嚟講，一次銷魂又點會夠皮呢？