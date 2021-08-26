陶大宇生日處男搞短片頻道　唔夠一日吸6萬Like

身為元祖級「師奶殺手」的藝人陶大宇今日（26日）58歲生日，身在內地工作的他，不單和好友們一起吃飯慶祝，更收到朋友的窩心祝福及安排，送上一個設計精美、寫有「每天開心快樂」的「拉錢蛋糕」，寓意笑口常開，財源滾滾。同時他更宣布進駐內地熱爆短片頻道，說以後會透過短片，跟大家一起分享吃喝玩樂，並反問網民是通過哪一部作品而認識他外，又大派心心說：「我愛你！」

陶大宇入行以來主演多部膾炙人口的劇集包括《壹號皇庭》的「江承宇」、《大時代》的「丁益蟹」、《刑事偵緝檔案》的「張大勇」，以及《縱橫四海》的「利兆天」，至今是大家的集體回憶，同時到現在更廣受內地網民熱討，故他的首條短片推出，不足一天已有超過6萬個Like，並有接近2萬個留言，網民們紛紛寫下喜歡的作品並封他為「劇霸」：「張大勇，特別喜歡你！」、「縱橫四海，超喜歡！」、「大宇哥陪伴了我整個青春！」、「你是港劇的icon，你主演的全是經典！」、「劇霸！你演的全是最火紅的，到現在仍百看不厭！」「刑事偵緝檔案，那時開始喜歡你到現在！」、「你終於來了，等了很久！」另外，不少網民更大讚他保養得宜，反問他的保養心得：「大宇哥你怎麼可以愈來愈年輕愈帥氣？」、「愈來愈年輕，你怎麼做到的？」