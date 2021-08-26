趙薇《還珠格格》被除名　受張哲瀚拖累？

憑內地劇《山河令》爆紅的內地男星張哲瀚，因被翻出早年曾參觀日本神社並留影，因而被批是「精日份子」，雖則他曾發道歉聲明，但依然無阻事件持續發酵，不單在一天內有超過26個品牌宣布跟他割席，並且受內地官媒批評，就連其微博也被關閉，演藝路明顯凍過水。身為張哲瀚老闆的趙薇，也陷入輿論中，更被網民翻出在2001年曾穿日本軍旗服拍照一事，當時掀起風波，她到長沙演出時更被人在台上潑糞。

張哲瀚的事件近日未有新進展，但今晚（26日）內地網上瘋傳趙薇主演的多部作品，包括《還格格格》、《畫皮》、《情深深雨濛濛》等，有個別大熱的串流平台已下架及刪名，更有傳她有份參加的兩集綜藝節目《王牌對王牌》一樣難逃下架命運，同時更傳出「趙薇超話」也被封，更有網民聲稱發現楊紫和黃曉明「緊急刪除了和趙薇相關的所有微博」。「#趙薇作品被下架」迅即成為熱搜，而「#還珠格格刪除趙薇名字」這熱搜，更在兩小時內有超過1.3億網民熱討，大批網民均問發生何事，更猜測是否受張哲瀚牽連。另外，爆出逃稅事件的內地女星鄭爽，以及其舊愛張恒，也被指他們的「超話」雙雙被封！