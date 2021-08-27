【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月二十丁未水閉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

不主動介入別人的私事，有望拓展人脈網絡。

金牛座

人際交往存在不穩定因素，謹言慎行很重要！

雙子座

防人之心不可無，太輕易信人有可能踩地雷。

巨蟹座

心情開朗，平易近人的作風可獲得好人緣。

獅子座

思慮不周，避免做重大投資決定，易招損失。

處女座

發展人脈有優勢，但不可輕視流言的破壞性。

天秤座

有人出手相助，可考慮制訂長遠的理財目標。

天蠍座

沒事做的話，不妨四處逛逛，可收獲好心情！

人馬座

與人交鋒易陷入劣勢，今天不適宜求職見工。

山羊座

事業運一般，不要對努力的成果抱太大期望。

水瓶座

欲速則不達，謀事過於急進，只會弄巧成拙。

雙魚座

易有意外之財降臨，不妨趁機檢視理財計劃。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）牛 財運弱

鼠

人緣佳，有力服眾，可成為職場上的和事老。

牛

是日沖煞，財運一般，是時候戒掉揮霍惡習。

虎

運勢一般，忙於應變易導致失眠，損害健康。

兔

工作運欠佳，是非難避免，很容易得罪別人。

龍

職場上人心難測，宜步步為營，小心被整蠱。

蛇

健康運平平，食欲不振，腸胃問題必須正視。

馬

財務狀況好轉，收入隨着人氣上升而增加。

羊

桃花運下跌，為伴侶的任性埋單，百般無奈。

猴

能者多勞是好事，質疑同事卸膊將會有麻煩。

雞

應酬有利事業，多跟別人聊天，可得到啟發。

狗

財運稍遜，有可能得罪客戶，令業績打折扣。

豬

事業運上升，宜順勢加把勁，可望取得突破。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

一齊動起來

運動，大家都清楚知道它的好處，不但可以令人身體健康，亦可促進心理健康，因為運動不止於生理上的活動，心理質素更不可以忽視。

有規律是運動的基本條件，如果只是偶爾做一做運動，不能持之以恒，反而對身體沒有任何正面幫助，還會害處多多。

從八字的五行中，欠缺或者需要哪一種元素，原來可以幫助我們選擇合適的運動類型及方法。

需要水的人，很簡單，可以選擇水中或者水上運動，例如游水、滑浪、滑水等等，多接觸水就可以。

需要木的人，很方便，到樓下公園，隨便的散散步或緩步跑就可以，如果時間許可，晨運就最理想，因為早上空氣最清新，上午5時至7時為卯時，木氣更為旺盛。

需要火的人，就是要熾熱的感覺吧，跑步、帶氧或大量出汗的運動就最配合了。

需要土的人，去行山吧，多接觸大自然，看看風景，欣賞名山大川，吸收多些大地的靈氣。

需要金的人，現在差不多每一區都有健身房，入面有大量的金屬健身器材，況且不少健身房都是24小時開放，方便至極。

政府宣傳口號都有：「日日運動身體好，男女老少做得到！」大家一齊動起來吧！