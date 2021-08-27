【串椒3姊妹】終極篇！華倩小惠欣欣期待下個17年再見

曾華倩、梅小惠和江欣燕相隔17年重組的繽FUN星網節目《串椒3姊妹》終告尾聲，最後一集3女再次聚首暢談心中情，身兼聯合監製的梅小惠坦言受寵若驚，沒想過居然能請得如此強大的巨星陣容坐鎮，曾華倩亦感慨當年的一句：「期待下次再見！」竟能成真，更笑言希望「3姊妹」可於下一個17年能再與大家見面。

3女回想由年初「埋班」，到逐步親自構思主題、嘉賓，直至節目終於面世並大獲好評，笑指似足「生仔」一樣相當感動，其中梅小惠坦言為此碌盡人情卡：「今時今日原來梅小惠嘅地位係可以碌到咁多星㗎！」而講到夢幻組合重組，江欣燕就自爆曾感「難堪」，全因身材經常被好姊妹取笑：「你哋猛咁話我（胸墊）厚！」曾華倩即爆料：「個胸太大啦離晒罩，佢個胸推到上去鎖骨㗎。」江欣燕就笑指現在不用胸墊反而沒有安全感：「我冇咗個Cover，少少冷氣都凍。」

至於數到今輯嘉賓，梅小惠大讚任達華最專業：「約佢12點訪問，佢10點9就到咗，自己有晒化妝、梳頭，唔想阻到我哋準備，佢仲話除咗1個鐘化妝之外，專登早3個字嚟同我哋打招呼，所以佢喺電影界咁多人尊敬、尊重真係值得㗎！」江欣燕就最難忘男神周柏豪，因當日3姊妹着上其服裝品牌Tee送上驚喜，他即禮尚往來急急安排禮物，非常有心。而曾華倩亦感激「表哥」譚詠麟撐場，又大爆曾有年獲帶挈踩上紅館做嘉賓，多謝對方「去到邊都咁支持」。眾女又笑指今輯笑料百出，導致笑到有虎紋慘被化妝師嫌棄，即出動保養品急救，直指：「50+嘅女人更加要識得錫自己！」

經典環節姊妹3揀1，3姊妹相隔17年重答當年的選擇題，在今輯嘉賓中挑選七日情、偷窺5小時及按摩師傅，梅小惠指恨與譚詠麟談7日情，因對方節目多多又唱得，絕對不覺悶，並想偷窺蘇民峰，偷師其風水學問賺外快，而按摩師則找福祿壽「六手聯按」。曾華倩則選擇張智霖（Chilam）做7日情對象，大讚對方夠紳士、幽默兼靚仔，並希望偷窺「暖男Oppa」周柏豪，以加深了解。江欣燕就笑指欲與任達華展開7日情，全因：「我有信心7日內佢已經會將啲屋過畀我！」偷窺5小時則選擇福祿壽，因每人可望5小時相當抵玩。至於按摩師，江欣燕與曾華倩同樣睇中錢嘉樂，全因對方武指出身，由細打到大「久病成醫」，絕對能按得到位兼幫忙醫好舊患。